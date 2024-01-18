Шольц обратился к ЕС из страха победы России в СВО
Politico: Шольц призвал увеличить помощь Украине на фоне возможной победы России
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Евросоюз увеличить помощь Украине из страха победы России в конфликте. Об этом сообщает американское издание Politico.
"Уверенная победа Дональда Трампа на праймериз в Айове в начале этой недели только повысила ставки, что делает слишком вероятным тот факт, что Европе будет предоставлено прокладывать свой собственный путь против России, если он в конечном итоге вернёт себе президентство", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что такой расклад вынуждает Шольца настаивать на том, чтобы Европа внесла больший вклад в "победу над Путиным".
По мнению авторов статьи, необходимость финансировать и вооружать Незалежную без поддержки Штатов является "величайшим вызовом безопасности Европы со времён холодной войны". Это, отмечают в издании, может привести к открытию политических линий разлома в ЕС.
Ранее Лайф писал, что поражение США и Украины в конфликте может привести к сближению Германии и России. Французский историк предположил, что Америка не в силах сдерживать ту связь, которая притягивает два этих государства друг к другу.
ТАСС / IMAGO / Political-Moments