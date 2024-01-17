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17 января, 15:03

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия объявила о новой партии военной помощи Украине. Как сообщается на сайте немецкого правительства, в пакет вошли 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и мостоукладчик Biber.

Также киевский режим получит боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1, две инженерные машины WiSENT 1 MC, семь тягачей HX81 и восемь прицепов, 20 тысяч защитных очков, 239 криптофонов и около 33 тысяч боеприпасов калибра 40 мм для гранатомётов. Кроме того, будут отправлены материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов (от бундесвера и запасов промышленности), 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 50 терминалов связи SatCom, пять авто для охраны границы, более 1,8 тысячи боевых шлемов, 500 LED-ламп, три вездехода и 16 грузовиков Zetros.

Помимо этого, немецкие власти готовятся к передаче 20 БМП Marder, 15 самоходных зенитных установок Gepard, 124 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 700 боевых шлемов, 1,5 тысячи LED-ламп, 24 грузовиков Zetros и 20 рефрижераторов Zetros.

Между тем недавно стало известно, что Германия готовится к войне с Россией. СМИ заявили, что Министерство обороны ФРГ рассматривает такой сценарий после поражения ВСУ в специальной военной операции. Так что возможная эскалация между НАТО и Москвой может произойти уже скоро. Планируется, что в "день Х" главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

В Литве заявили, что "секретный план Москвы" по нападению на НАТО русским невыгоден
В Литве заявили, что "секретный план Москвы" по нападению на НАТО русским невыгоден
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Getty Images / Thierry Monasse

Николь Вербер
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