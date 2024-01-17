В Литве заявили, что "секретный план Москвы" по нападению на НАТО русским невыгоден

План нападения российских войск на НАТО, который ранее публиковали немецкие СМИ, является маловероятным сценарием, поскольку России невыгодно открывать второй фронт и нападать на НАТО, заявили в Минобороны Литвы, передаёт издание Delfi.

"Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнёт сплачивать силы в других направлениях", — говорится в публикации.

По данным ведомства, представленная оценка угрозы не претерпела существенных изменений. Там отметили, что РФ сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет их на линии фронта. На данном этапе приоритет России — не проиграть в столкновении с Украиной, на это она тратит определённые ресурсы, отметили в латвийском Министерстве обороны.