В Литве заявили, что "секретный план Москвы" по нападению на НАТО русским невыгоден
Минобороны Литвы: России невыгодно нападать на НАТО
План нападения российских войск на НАТО, который ранее публиковали немецкие СМИ, является маловероятным сценарием, поскольку России невыгодно открывать второй фронт и нападать на НАТО, заявили в Минобороны Литвы, передаёт издание Delfi.
"Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнёт сплачивать силы в других направлениях", — говорится в публикации.
По данным ведомства, представленная оценка угрозы не претерпела существенных изменений. Там отметили, что РФ сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет их на линии фронта. На данном этапе приоритет России — не проиграть в столкновении с Украиной, на это она тратит определённые ресурсы, отметили в латвийском Министерстве обороны.
Напомним, что ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на документы Бундесвера заявил, что Министерство обороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ в специальной военной операции. Там предположили, что война с Москвой начнётся уже летом следующего года.
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