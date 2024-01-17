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17 января, 10:31

Предсказавший развал СССР историк сделал неожиданное заявление о будущем России после СВО

Французский историк Тодд: Поражение США и Украины сблизит Россию и Германию

Поражение Соединённых Штатов Америки и Украины в конфликте приведёт к сближению России и Германии. Об этом в интервью изданию Journal du Dimanche сообщил французский историк Эммануэль Тодд, прославившийся тем, что предсказал развал СССР в конце 70-х.

"Соединённые Штаты не смогут до бесконечности сдерживать эту, выражаясь образно, гравитационную силу, которая притягивает Германию и Россию друг к другу", — заявил Тодд.

Историк назвал Германию и Россию главными государствами на карте Европы, которые Америка пытается рассорить ещё с 2004-го года. А в 2014 году Штаты "попали в западню на Украине", укрепив условия для усиления украинского национализма. Уход США из Европы, по мнению историка, приведёт к спокойствию и умиротворению на планете.

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Ранее Лайф писал, что в Германии рассматривают возможность войны с Россией в случае, если Украина проиграет в конфликте. По информации немецкого таблоида, эскалацию стоит ждать уже к февралю текущего года. В НАТО же уверены, что конфликт будет продолжаться долго. Представители Североатлантического альянса признались, что не видят "способности одержать решающую победу".

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Ян Поланин
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