Поражение Соединённых Штатов Америки и Украины в конфликте приведёт к сближению России и Германии. Об этом в интервью изданию Journal du Dimanche сообщил французский историк Эммануэль Тодд, прославившийся тем, что предсказал развал СССР в конце 70-х.

"Соединённые Штаты не смогут до бесконечности сдерживать эту, выражаясь образно, гравитационную силу, которая притягивает Германию и Россию друг к другу", — заявил Тодд.

Историк назвал Германию и Россию главными государствами на карте Европы, которые Америка пытается рассорить ещё с 2004-го года. А в 2014 году Штаты "попали в западню на Украине", укрепив условия для усиления украинского национализма. Уход США из Европы, по мнению историка, приведёт к спокойствию и умиротворению на планете.