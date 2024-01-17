Превосходство Российской армии над украинской будет лишь увеличиваться, а переговорные позиции Запада — терять свою силу, заявил экс-директор по анализу РФ в ЦРУ Джордж Биби.

"На мой взгляд, русские явно выигрывают. И их преимущества со временем будут расти, а не уменьшаться", — выразил он уверенность в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Эксперт обратил внимание на то, как Вооружённые силы Российской Федерации эффективно "перемалывают" военный потенциал киевского режима. Вместе с тем он подчеркнул, что в результате бесчисленных потерь украинская оборона рано или поздно просто развалится и из-за крушения фронта Запад больше не сможет обеспечить "свои интересы" в Киеве.

"Я думаю, если мы продолжим идти этим курсом [затягивать конфликт и дальше, избегая мирного урегулирования. — Прим. Лайфа], то <...> Россия будет всё больше усиливать свои позиции", — добавил аналитик.