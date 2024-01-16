Аналитик предрёк, что Украина "рассыпется" в самые ближайшие месяцы

Несмотря на попытки Владимира Зеленского добиться помощи для Украины хотя бы от стран Прибалтики, это едва ли повлияет на расстановку сил на фронте. Таким прогнозом в эфире радио "Комсомольская правда" поделился политолог Ростислав Ищенко.

В целом "прибалтийский вояж" Зеленского, по мнению эксперта, выглядит нелепо — мол, "нищий приехал за деньгами к нищим". И тот факт, что вариантов внешнего финансирования у ВСУ становится всё меньше и меньше, доказывает, что киевскому режиму остались считаные месяцы, считает Ищенко.

"Даже американские оптимисты стали поговаривать о том, что рассыпаться Украина может ещё до весны. Я думаю, что до лета они дотянут, хотя не исключаю, что могут и раньше погибнуть", — рассуждает он.

Крайний срок, который Украине отвёл политолог Ищенко, — это октябрь 2024 года. Если Киеву не найдут оружие, патроны, если не изменится общая геополитическая ситуация, то к тому моменту на Украине "должен сложиться коллапс фронта, а дальше коллапс государства", прогнозирует он.