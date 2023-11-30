В заявлениях Запада усмотрели подготовку Украины к новой фазе конфликта с Россией

То, что сейчас происходит в зоне СВО вкупе с заявлениями политиков Украины и Запада, говорит о всё более вероятном переходе украинского конфликта в стадию заморозки в долгосрочной перспективе. Таким мнением поделился научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

"Украинцев готовят к замораживанию конфликта — это будет наиболее точное слово для отображения текущих событий, об этом говорили и раньше <...> Сейчас у Запада на время сместился акцент в сторону Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас, конечно, продолжать по полной программе вкладываться в Украину — это стратегическая ошибка", — заявил он в беседе с "Лентой.ру".

Политолог отметил, что у приостановки конфликта, которой наверняка хотят на Западе, есть свои важные нюансы. В частности, на каких условиях это случится и будет ли выгодно для России? При этом он отметил, что о заморозке конфликта в скором времени речь и не идёт, потому что в зоне СВО продолжаются активные бои.

Тем не менее усталость от конфликта на Украине на Западе чётко прослеживается, особенно это видно в США и Западной Европе. Именно такая обстановка наводит на мысли о том, что всё так или иначе сведётся к заморозке, то есть прекращению огня и достижению какого-либо компромисса, подытожил Блохин.