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Регион
Опубликовано 30 ноября 2023, 17:54
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В заявлениях Запада усмотрели подготовку Украины к новой фазе конфликта с Россией

Политолог Блохин: Украину готовят к заморозке конфликта с Россией

То, что сейчас происходит в зоне СВО вкупе с заявлениями политиков Украины и Запада, говорит о всё более вероятном переходе украинского конфликта в стадию заморозки в долгосрочной перспективе. Таким мнением поделился научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

"Украинцев готовят к замораживанию конфликта — это будет наиболее точное слово для отображения текущих событий, об этом говорили и раньше <...> Сейчас у Запада на время сместился акцент в сторону Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас, конечно, продолжать по полной программе вкладываться в Украину — это стратегическая ошибка", заявил он в беседе с "Лентой.ру".

Политолог отметил, что у приостановки конфликта, которой наверняка хотят на Западе, есть свои важные нюансы. В частности, на каких условиях это случится и будет ли выгодно для России? При этом он отметил, что о заморозке конфликта в скором времени речь и не идёт, потому что в зоне СВО продолжаются активные бои.

Тем не менее усталость от конфликта на Украине на Западе чётко прослеживается, особенно это видно в США и Западной Европе. Именно такая обстановка наводит на мысли о том, что всё так или иначе сведётся к заморозке, то есть прекращению огня и достижению какого-либо компромисса, подытожил Блохин.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Юрий Лысенко
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