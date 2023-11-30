Зеленский засомневался, что Украина станет членом НАТО

Владимир Зеленский ответил на вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. На встрече со студентами в Николаеве он сообщил, что не знает, когда это произойдёт.

"Как оно будет, мы точно не знаем… Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но..." — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский также заявил, что Украина обязана сделать всё возможное, чтобы национальная безопасность страны "была на высоте".