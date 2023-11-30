Зеленский засомневался, что Украина станет членом НАТО
Владимир Зеленский ответил на вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. На встрече со студентами в Николаеве он сообщил, что не знает, когда это произойдёт.
"Как оно будет, мы точно не знаем… Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но..." — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Зеленский также заявил, что Украина обязана сделать всё возможное, чтобы национальная безопасность страны "была на высоте".
Ранее Лайф писал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ему не нравится идея бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что страна может быть принята в Североатлантический альянс в обмен на Крым и Донбасс.
Zuma / TASS