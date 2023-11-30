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30 ноября, 13:37

Зеленский засомневался, что Украина станет членом НАТО

Владимир Зеленский ответил на вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. На встрече со студентами в Николаеве он сообщил, что не знает, когда это произойдёт.

"Как оно будет, мы точно не знаем… Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но..." — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский также заявил, что Украина обязана сделать всё возможное, чтобы национальная безопасность страны "была на высоте".

Блинкен и Столтенберг просветили Зеленского об условиях принятия Украины в НАТО

Блинкен и Столтенберг просветили Зеленского об условиях принятия Украины в НАТО

Ранее Лайф писал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ему не нравится идея бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что страна может быть принята в Североатлантический альянс в обмен на Крым и Донбасс.

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Zuma / TASS

Ян Поланин
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