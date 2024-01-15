В бундестаге раскритиковали политику федерального правительства относительно поддержки киевского режима на фоне бюджетного кризиса. Как заявил в интервью Deutschland Kurier депутат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок, пока Соединённые Штаты делают шаги в сторону от помощи Украине, Владимир Зеленский лишь смотрит, "где можно взять что-нибудь ещё".

"Американцы в конечном счёте выходят из истории. Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь ещё", — подчеркнул парламентарий.

На фоне этого Берлин, по его словам, увеличивает бюджет на поддержку киевского режима в два раза — с четырёх миллиардов евро до восьми. В то же время народный избранник задаётся двумя вопросами: есть ли такие финансовые средства у Федеративной Республики и нужно ли это немецкому народу?

Науйок назвал сложившуюся ситуацию "абсурдом", напомнив, что Германия опустилась с 8-го на 26-е место в индексе развития стран мира. Депутат считает, что в какой-то момент помощь потребуется уже не Украине, а ФРГ. Помимо этого, законотворец убеждён, что вливание финансовых средств в киевский режим "просто никуда не годится", так как деньги "просто выбрасываются".