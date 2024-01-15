"Смотрит, где можно взять ещё": В бундестаге высмеяли попрошайничество Зеленского
Депутат бундестага Науйок: Зеленский ищет, где бы взять что-нибудь ещё
В бундестаге раскритиковали политику федерального правительства относительно поддержки киевского режима на фоне бюджетного кризиса. Как заявил в интервью Deutschland Kurier депутат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок, пока Соединённые Штаты делают шаги в сторону от помощи Украине, Владимир Зеленский лишь смотрит, "где можно взять что-нибудь ещё".
"Американцы в конечном счёте выходят из истории. Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь ещё", — подчеркнул парламентарий.
На фоне этого Берлин, по его словам, увеличивает бюджет на поддержку киевского режима в два раза — с четырёх миллиардов евро до восьми. В то же время народный избранник задаётся двумя вопросами: есть ли такие финансовые средства у Федеративной Республики и нужно ли это немецкому народу?
Науйок назвал сложившуюся ситуацию "абсурдом", напомнив, что Германия опустилась с 8-го на 26-е место в индексе развития стран мира. Депутат считает, что в какой-то момент помощь потребуется уже не Украине, а ФРГ. Помимо этого, законотворец убеждён, что вливание финансовых средств в киевский режим "просто никуда не годится", так как деньги "просто выбрасываются".
Накануне, 14 января, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сделал заявление относительно позиции Киева по поводу украинского конфликта. Он заявил, что киевские власти не поддерживают заморозку конфликта, так как она якобы неприемлема для украинцев.
t.me / Zelenskiy / Official