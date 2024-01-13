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"Четырежды не являлся в военкомат": Мирошник напомнил, что Зеленский — уклонист со стажем

Посол МИД РФ Мирошник сообщил, что Зеленский четыре раза избежал призыва в армию

13 января, 07:50
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Украинский военкомат четыре раза присылал повестки Владимиру Зеленскому, но тот игнорировал их и уклонялся от военной службы. Об этом напомнил в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!" — написал он.

Мирошник показал скриншот поста из соцсетей Минобороны Украины за 2019 год. Из документа следует, что Зеленский получил по две повестки в 2014 и в 2015 годах. Украинское ведомство также отмечает его пригодность к службе и то, что он имеет воинское звание — солдат.

Жителям Западной Украины предложили строить фортификации вместо мобилизации
Жителям Западной Украины предложили строить фортификации вместо мобилизации

Напомним, на Украине уже провели девять волн мобилизации. В декабре на фоне огромных потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. Сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. Несмотря на это, уклонисты продолжают бежать из страны через леса и реки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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