Украинский военкомат четыре раза присылал повестки Владимиру Зеленскому, но тот игнорировал их и уклонялся от военной службы. Об этом напомнил в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Мирошник показал скриншот поста из соцсетей Минобороны Украины за 2019 год. Из документа следует, что Зеленский получил по две повестки в 2014 и в 2015 годах. Украинское ведомство также отмечает его пригодность к службе и то, что он имеет воинское звание — солдат.