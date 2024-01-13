Жителям Западной Украины предложили строить фортификации вместо мобилизации
Администрация Ивано-Франковской области на западе Украины предложила гражданам строить фортификации в подконтрольной Киеву части ДНР в обмен на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщила "Страна.ua" со ссылкой на областную администрацию.
"Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства. Всего нужно 300 человек", — говорится в сообщении властей.
За работу предлагают 20 тысяч гривен (526 долларов, или 46 тысяч рублей). Строителей обещают обеспечить жильём и питанием.
Напомним, на Украине уже провели девять волн мобилизации. В декабре из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. Сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. Несмотря на это, уклонисты продолжают бежать из страны через леса и реки, нанимая проводников за 3,5–5 тысяч долларов. В украинских сетях активно рекламируются силиконовые маски стариков, закрывающие верхнюю часть тела носителя и создающие ощущение, что человек уже покинул пределы призывного возраста.
Shutterstock