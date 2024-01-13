Жителям Западной Украины предложили строить фортификации вместо мобилизации

Администрация Ивано-Франковской области на западе Украины предложила гражданам строить фортификации в подконтрольной Киеву части ДНР в обмен на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщила "Страна.ua" со ссылкой на областную администрацию.

"Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства. Всего нужно 300 человек", — говорится в сообщении властей.