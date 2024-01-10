В ВСУ стали забирать женщин до 60 лет, заявил пленный украинец
Украинский военнопленный Калиниченко: В ВСУ стали призывать женщин до 60 лет
Киевский режим начал призывать в ВСУ женщин в возрасте до 60 лет. Так утверждает украинский военнопленный Роман Калиниченко, который сдался 6 января на Времевском выступе подразделению группировки войск "Юг".
"Возрастов в украинской армии не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас ещё и девушек. До 65 [служат мужчины]. Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить", — приводит его слова РИА "Новости".
А российский военный с позывным Хазар, который ранее работал с Калиниченко, отметил, что, по словам одного из пленных с того же направления, в их подразделении служил 64-летний мужчина. Его территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал насильно — поймал на улице. Хазар подчеркнул, что в военкоматах на Украине не обращают внимания на состояние здоровья будущих штурмовиков. По его словам, годными признают и тех, кому нужна операция.
Как сообщал Лайф, Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на войну. Киев провёл уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полмиллиона граждан. Находящиеся за границей украинцы ломятся за продлением документов, пытаясь спастись от армии. Те, кто остался на родине, бегут из страны сами (иногда даже вплавь) или просят помощи в выезде за огромные деньги — до 12 тысяч долларов.
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