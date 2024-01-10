Киевский режим начал призывать в ВСУ женщин в возрасте до 60 лет. Так утверждает украинский военнопленный Роман Калиниченко, который сдался 6 января на Времевском выступе подразделению группировки войск "Юг".

"Возрастов в украинской армии не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас ещё и девушек. До 65 [служат мужчины]. Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить", — приводит его слова РИА "Новости".