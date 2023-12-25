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25 декабря, 18:56

Даже в багажнике $12 тысяч: Блогер пожаловался на подорожание побега с Украины на 300%

Украинский блогер: Нелегальный выезд из страны стоит 12 тысяч долларов

Украинский блогер рассказал, что нелегальный выезд из страны подорожал на 300%. Он отметил, что сам легально выехал с Украины, встав на учёт и собрав все необходимые документы. Но многие его знакомые пользовались совсем другими методами.

Украинский блогер рассказал о заоблачном подорожании нелегального выезда из страны. Видео © TikTok / __tsymbai__

"Я знаю человека, который выехал с Украины в багажнике автомобиля за 4000 долларов, это было летом. А сейчас человек выехал за 12 000 долларов. То есть подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес", — сказал блогер.

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Украина провела уже девять волн мобилизации. А недавно в Раде допустили, что скоро на передовую могут отправиться и женщины. Впрочем, главком ВСУ Валерий Залужный и Владимир Зеленский пока не поддержали такую инициативу.

Обложка ©

TikTok / __tsymbai__

Александра Мышляева
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