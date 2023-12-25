Блогер пожаловался на подорожание побега с Украины на 300%
Украинский блогер: Нелегальный выезд из страны стоит 12 тысяч долларов
Украинский блогер рассказал, что нелегальный выезд из страны подорожал на 300%. Он отметил, что сам легально выехал с Украины, встав на учёт и собрав все необходимые документы. Но многие его знакомые пользовались совсем другими методами.
Украинский блогер рассказал о заоблачном подорожании нелегального выезда из страны. Видео © TikTok / __tsymbai__
"Я знаю человека, который выехал с Украины в багажнике автомобиля за 4000 долларов, это было летом. А сейчас человек выехал за 12 000 долларов. То есть подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес", — сказал блогер.
Украина провела уже девять волн мобилизации. А недавно в Раде допустили, что скоро на передовую могут отправиться и женщины. Впрочем, главком ВСУ Валерий Залужный и Владимир Зеленский пока не поддержали такую инициативу.
TikTok / __tsymbai__