Украинский блогер рассказал, что нелегальный выезд из страны подорожал на 300%. Он отметил, что сам легально выехал с Украины, встав на учёт и собрав все необходимые документы. Но многие его знакомые пользовались совсем другими методами.

"Я знаю человека, который выехал с Украины в багажнике автомобиля за 4000 долларов, это было летом. А сейчас человек выехал за 12 000 долларов. То есть подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес", — сказал блогер.