Таким образом ирландский парламентарий отреагировал на готовность властей Эстонии заняться поисками мужчин призывного возраста из числа мигрантов, чтобы отправить их на фронт по просьбе Незалежной.

"Значит, они хотят швырнуть ещё больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности", — жёстко высказался евродепутат в соцсетях.