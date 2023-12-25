"Швыряют в мясорубку": Европе пригрозили ответственностью за мобилизацию украинского рабочего класса
Евродепутат Уоллес призвал ЕС понести ответственность за мобилизацию украинцев
Государства Евросоюза должны понести ответственность за решение выдавать Киеву подлежащих мобилизации украинских беженцев. Соответствующий призыв озвучил депутат Европарламента Мик Уоллес.
Таким образом ирландский парламентарий отреагировал на готовность властей Эстонии заняться поисками мужчин призывного возраста из числа мигрантов, чтобы отправить их на фронт по просьбе Незалежной.
"Значит, они хотят швырнуть ещё больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности", — жёстко высказался евродепутат в соцсетях.
Между тем Украина провела уже девять волн мобилизации. А недавно в Раде допустили, что скоро на передовую могут отправиться и женщины. Впрочем, главком ВСУ Валерий Залужный и Владимир Зеленский пока не поддержали такую инициативу.
ТАСС / Максим Паб