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В Эстонии пригрозили возвращать на родину украинцев, скрывающихся от службы в ВСУ

Глава МВД Эстонии: Страна готова высылать украинских уклонистов на родину

23 декабря, 09:12
МВД Эстонии выразило готовность высылать военнообязанных украинцев по запросу Киева. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

МВД Эстонии выразило готовность высылать военнообязанных украинцев по запросу Киева. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Эстония заверила в готовности разыскивать на своей территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, и отправлять их на родину. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на главу МВД республики Лаури Ляэнеметса.

"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся и чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", отметил он.

По его словам, Киев пока не делал официального запроса по этому поводу, но МВД Эстонии уже неоднократно сообщало украинской стороне о готовности оказать помощь в вопросах поимки уклонистов. Сейчас эстонские власти могут экстрадировать иностранца лишь в случае его привлечения к уголовной ответственности.

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Ранее замглавы Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила законодательно позволить ущемлять в правах уклонистов. По её словам, нужно поощрять добровольцев, а не желающих идти на службу по повестке следует ограничить в правах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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