В Эстонии пригрозили возвращать на родину украинцев, скрывающихся от службы в ВСУ Глава МВД Эстонии: Страна готова высылать украинских уклонистов на родину 23 декабря, 09:12 МВД Эстонии выразило готовность высылать военнообязанных украинцев по запросу Киева. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Эстония заверила в готовности разыскивать на своей территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, и отправлять их на родину. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на главу МВД республики Лаури Ляэнеметса.

"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся и чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — отметил он.

По его словам, Киев пока не делал официального запроса по этому поводу, но МВД Эстонии уже неоднократно сообщало украинской стороне о готовности оказать помощь в вопросах поимки уклонистов. Сейчас эстонские власти могут экстрадировать иностранца лишь в случае его привлечения к уголовной ответственности.

Ранее замглавы Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила законодательно позволить ущемлять в правах уклонистов. По её словам, нужно поощрять добровольцев, а не желающих идти на службу по повестке следует ограничить в правах.

Авторы Татьяна Миссуми