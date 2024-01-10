Повестки вручают уже за границей: Военкомы открыли охоту за украинцами в Польше
В Варшаве на видео сняли военного, выписывающего повестку украинцу
В соцсетях распространяется видео, на котором мужчина в военной форме выписывает украинцу повестку и призывает его "как можно скорее покинуть пределы Польши". По данным телеграм-канала "Київ ІНФО", кадры сняты в Варшаве.
"Ого! ТЦК уже в Варшаве", — гласит подпись к видео.
ТЦК (территориальный центр комплектования) — орган военного управления, который занимается выполнением призыва на военную службу и мобилизационными вопросами. И действительно, рядом с мужчиной, выдающим повестку, находится автомобиль с чёрными "военными" номерами.
В Варшаве на видео сняли военного, выписывающего повестку украинцу. Видео © Телеграм-канал "Київ ІНФО"
Официальных подтверждений того, что повестки начали вручать за рубежом, не поступало.
Напомним, Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на войну. Киев уже провёл девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского призвать ещё до полмиллиона граждан. Находящиеся за границей украинцы ломятся за продлением документов, пытаясь спастись от армии. Те же, кто остался на родине, бегут из страны сами (иногда даже вплавь) или просят помощи в выезде за огромные деньги — до 12 тысяч долларов.
Телеграм-канал "Київ ІНФО"