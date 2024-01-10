Повестки вручают уже за границей: Военкомы открыли охоту за украинцами в Польше

В соцсетях распространяется видео, на котором мужчина в военной форме выписывает украинцу повестку и призывает его "как можно скорее покинуть пределы Польши". По данным телеграм-канала "Київ ІНФО", кадры сняты в Варшаве.

"Ого! ТЦК уже в Варшаве", — гласит подпись к видео.

ТЦК (территориальный центр комплектования) — орган военного управления, который занимается выполнением призыва на военную службу и мобилизационными вопросами. И действительно, рядом с мужчиной, выдающим повестку, находится автомобиль с чёрными "военными" номерами.

В Варшаве на видео сняли военного, выписывающего повестку украинцу. Видео © Телеграм-канал "Київ ІНФО"