Украинка в слезах рассказала о похищении мужа военкомами под плач сына, спустя сутки пришли и за ней
В Сети появились извинения украинки, у которой ВСУ забрали мужа на блокпосту
В Закарпатье люди в военной форме забрали украинца из машины прямо на блокпосту, оставив его жену и ребёнка биться в истерике. После этого женщина записала слёзное видео с просьбой о помощи, на которую откликнулся депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Он предал огласке её историю, однако конец оказался неожиданным.
ВСУ заставили извиниться украинку, у которой забрали мужа прямо из машины на блокпосту. Видео © T.me / "Политика Страны"
Девушка в слезах записала видео о том, что военные в жёсткой форме и с угрозами заставили мужчину уехать в комиссариат, не обратив внимания на его ревущих сына и жену. Они сказали, что лишь оформят повестку и отпустят, но обманули. В итоге теперь украинец находится в Хустском ТЦК или уже в Ровенской области. При этом в украинской полиции посоветовали не писать заявление, заявив, что это бесполезно.
"Будет ли, таким образом, мобилизованный реально защищать Отечество? Какие эмоции относительно военных, власти, родной страны испытывает эта гражданка Украины, её похищенный людьми в военной форме мужчина, ребёнок, на глазах у которого похищали папу?" — поинтересовался депутат в своих соцсетях.
Но, судя по всему, все эти вопросы останутся без ответов, ведь уже вскоре в Сети появились извинения украинки, которая молила общественность о помощи. Причём на видео, снятом в каком-то административном здании, она говорит уже на украинском языке, хотя предыдущий ролик записывала на русском. Девушка просит прощения и говорит, что ей стыдно за то видео, которое она сняла в состоянии "эмоционального стресса". При этом выглядит она растерянной, напуганной и обречённой.
Напомним, ранее Лайф уже рассказывал о том, что на Украине сотрудники правоохранительных органов смогут вручать повестки на блокпостах, установленных на период с 28 декабря по 6 января. При этом ещё перед праздниками всем желающим погулять в новогоднюю ночь пригрозили задержаниями и повестками. С 1-го числа там усилили контроль за выездом мужчин призывного возраста. А жители Одессы и Одесской области даже начали получать СМС с призывом вступать в ВСУ.
T.me / "Политика Страны"