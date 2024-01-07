Украинка в слезах рассказала о похищении мужа военкомами под плач сына, спустя сутки пришли и за ней

В Закарпатье люди в военной форме забрали украинца из машины прямо на блокпосту, оставив его жену и ребёнка биться в истерике. После этого женщина записала слёзное видео с просьбой о помощи, на которую откликнулся депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Он предал огласке её историю, однако конец оказался неожиданным.

ВСУ заставили извиниться украинку, у которой забрали мужа прямо из машины на блокпосту. Видео © T.me / "Политика Страны"

Девушка в слезах записала видео о том, что военные в жёсткой форме и с угрозами заставили мужчину уехать в комиссариат, не обратив внимания на его ревущих сына и жену. Они сказали, что лишь оформят повестку и отпустят, но обманули. В итоге теперь украинец находится в Хустском ТЦК или уже в Ровенской области. При этом в украинской полиции посоветовали не писать заявление, заявив, что это бесполезно.

"Будет ли, таким образом, мобилизованный реально защищать Отечество? Какие эмоции относительно военных, власти, родной страны испытывает эта гражданка Украины, её похищенный людьми в военной форме мужчина, ребёнок, на глазах у которого похищали папу?" — поинтересовался депутат в своих соцсетях.