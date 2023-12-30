Празднующим Новый год украинцам пообещали подарить билеты на передовую

Сотрудники Нацполиции Украины будут задерживать людей, которые нарушат комендантский час в новогоднюю ночь. Они наверняка заинтересуют военных комиссаров и станут обладателями повесток, пригрозил замглавы департамента превентивной деятельности силового ведомства Анатолий Серединский.

По словам офицера, первым делом празднующих смену года граждан доставят в райотделы. Там правоохранители выяснят, почему произошло сознательное нарушение введённого властями ограничения на прогулки. Потом данные арестованных передадут военкоматам, отметил он.

"Этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", — цитирует Серединского украинское издание "Страна.ua".