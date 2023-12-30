ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 декабря 2023, 04:11
5922

Празднующим Новый год украинцам пообещали подарить билеты на передовую

Нацполиция Украины пригрозила повестками желающим погулять в новогоднюю ночь

Сотрудники Нацполиции Украины будут задерживать людей, которые нарушат комендантский час в новогоднюю ночь. Они наверняка заинтересуют военных комиссаров и станут обладателями повесток, пригрозил замглавы департамента превентивной деятельности силового ведомства Анатолий Серединский.

По словам офицера, первым делом празднующих смену года граждан доставят в райотделы. Там правоохранители выяснят, почему произошло сознательное нарушение введённого властями ограничения на прогулки. Потом данные арестованных передадут военкоматам, отметил он.

"Этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", — цитирует Серединского украинское издание "Страна.ua".

Нардеп Гончаренко призвал освободить всех инвалидов от новой мобилизации в ВСУ
Нардеп Гончаренко призвал освободить всех инвалидов от новой мобилизации в ВСУ

А тем временем украинские беженцы принялись "штурмовать" паспортные столы в Европе, опасаясь попасть под новую мобилизацию, предложенную правительством Незалежной. Уклонисты хотят продлить документы, пока их не отправили на фронт в случае принятия инициативы.

BannerImage

ТАСС / Ирина Яковлева

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar