Празднующим Новый год украинцам пообещали подарить билеты на передовую
Нацполиция Украины пригрозила повестками желающим погулять в новогоднюю ночь
Сотрудники Нацполиции Украины будут задерживать людей, которые нарушат комендантский час в новогоднюю ночь. Они наверняка заинтересуют военных комиссаров и станут обладателями повесток, пригрозил замглавы департамента превентивной деятельности силового ведомства Анатолий Серединский.
По словам офицера, первым делом празднующих смену года граждан доставят в райотделы. Там правоохранители выяснят, почему произошло сознательное нарушение введённого властями ограничения на прогулки. Потом данные арестованных передадут военкоматам, отметил он.
"Этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", — цитирует Серединского украинское издание "Страна.ua".
А тем временем украинские беженцы принялись "штурмовать" паспортные столы в Европе, опасаясь попасть под новую мобилизацию, предложенную правительством Незалежной. Уклонисты хотят продлить документы, пока их не отправили на фронт в случае принятия инициативы.
ТАСС / Ирина Яковлева