Нардеп Гончаренко призвал освободить всех инвалидов от новой мобилизации в ВСУ

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что составил законопроект о мобилизации на Украине. Инициатива предусматривает более гуманное отношение к категориям подлежащих призыву граждан, написал парламентарий в соцсетях.

По словам нардепа, его альтернативный вариант предполагает освобождение от отправки на передовую всех инвалидов, а не только представителей первой и второй группы. Кроме того, документ позволяет солдатам демобилизоваться спустя 18 месяцев службы. Напомним, что в случае с законопроектом Кабмина Украины эта цифра составляет 36 месяцев. Ещё народный избранник предложил предоставлять увеличенные отсрочки солдатам срочной службы, уволенным из армии.