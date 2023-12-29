Нардеп Гончаренко призвал освободить всех инвалидов от новой мобилизации в ВСУ
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что составил законопроект о мобилизации на Украине. Инициатива предусматривает более гуманное отношение к категориям подлежащих призыву граждан, написал парламентарий в соцсетях.
По словам нардепа, его альтернативный вариант предполагает освобождение от отправки на передовую всех инвалидов, а не только представителей первой и второй группы. Кроме того, документ позволяет солдатам демобилизоваться спустя 18 месяцев службы. Напомним, что в случае с законопроектом Кабмина Украины эта цифра составляет 36 месяцев. Ещё народный избранник предложил предоставлять увеличенные отсрочки солдатам срочной службы, уволенным из армии.
Гончаренко добавил, что уже внёс инициативу в Верховную раду. Впрочем, на сайте парламента отсутствуют какие-либо упоминания о документе.
По мнению экспертов, Киев устроит геноцид собственного народа, если одобрит новую мобилизацию. Такого же мнения придерживаются и многие нардепы. Например, депутат Евгений Шевченко увидел в законопроекте правительства намерение "загнать украинских мужиков в угол, как собак".
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky