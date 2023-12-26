Украину обвинили в геноциде своего народа из-за планов мобилизовать инвалидов

Политолог Данила Гуреев прокомментировал предложение Верховной рады Украины мобилизовать людей с третьей группой инвалидности. По его словам, этот призыв можно сравнить с геноцидом собственного народа.

Политолог заявил Телеканалу "360", что украинские власти пришли к такому решению на фоне сложного положения военно-политического руководства страны. По его мнению, перед ними стоит выбор: признать поражение либо же затягивать конфликт.

Признание поражения для Незалежной будет самоубийством, считает Гуреев, так как "Запад не даст никакого убежища", а сдаться России украинские чиновники не могут, потому что там "они успели стать фигурантами уголовных дел".

Затягивание конфликта также проблематично. Для этого необходимы ресурсы, которыми Украину спонсирует Запад. Союзники понимают, что "конфликт проигран и дальнейшие вложения в Украину являются банально сжиганием денег".

Единственный способ затягивать конфликт — использовать живую силу, объясняет политолог. Именно поэтому в Раде задумались о расширении мобилизации путём исключения из перечня тех, кто имеет право претендовать на отсрочку, людей с третьей группой инвалидности.

"Все эти новости, вся эта совокупность ситуации говорит о том, что украинская элита пытается как можно дольше сохранить свой статус-кво. Однако ничто не вечно. Население в определённой степени видит отношение к себе, но сейчас нам с вами, как гражданам России, не стоит ожидать какого-то майдана с украинской стороны. Спецслужбы довольно хорошо работают, военкомы хорошо работают. Это просто, откровенно говоря, геноцид собственного народа — то, что сегодня делает украинская сторона. Что, естественно, закончится трибуналом", — резюмировал Гуреев.