Законопроект о новых правилах мобилизации на Украине является жестоким и нелогичным. Он загоняет жителей Незалежной в угол, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Нардеп также предупредил о последствиях принятия данного документа.

"Считаю, что закон о мобилизации — это закон про то, чтобы загнать украинских мужиков, как собак, в угол. При этом в тот момент, когда эти собаки станут волками, мы получим совершенно иной эффект", — заявил он на ютуб-канале политолога Вадима Карасёва.