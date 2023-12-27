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Регион
Опубликовано 27 декабря 2023, 05:43
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В Раде жёстко раскритиковали новый закон о мобилизации

Депутат Рады Шевченко заявил, что закон о мобилизации загоняет украинцев в угол

Законопроект о новых правилах мобилизации на Украине является жестоким и нелогичным. Он загоняет жителей Незалежной в угол, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Нардеп также предупредил о последствиях принятия данного документа.

"Считаю, что закон о мобилизации — это закон про то, чтобы загнать украинских мужиков, как собак, в угол. При этом в тот момент, когда эти собаки станут волками, мы получим совершенно иной эффект", — заявил он на ютуб-канале политолога Вадима Карасёва.

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По его словам, с помощью нового законопроекта по мобилизации местная власть мстит жителям Украины, которые отказываются принимать участие в нынешнем конфликте. Депутат считает, что такая месть нарушает права и свободы граждан.

Напомним, что Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё примерно 500 тысяч человек. Также в парламенте подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. Некоторые политологи считают, что эту законотворческую инициативу украинского парламента можно сравнить с геноцидом собственного народа.

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ТАСС / AP

Ян Поланин
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