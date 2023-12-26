Залужный жёстко подставил Зеленского, разоблачив его ложь о взбесившем украинцев решении
Залужный опроверг слова Зеленского о просьбе ВСУ мобилизовать 500 тысяч человек
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © President.gov.ua
Главком ВСУ Валерий Залужный отреагировал на новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Он опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что военное командование запросило призвать 500 тысяч человек. В то же время Залужный подтвердил, что некая цифра, касающаяся потребностей в личном составе ВСУ на 2024 год, всё же была определена.
"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс", — сказал он в эфире телеканала "Мы — Украина".
Залужный добавил, что это делается регулярно, причём без запросов в кабмин или Верховную раду. Озвучивать же то самое число главком ВСУ не стал, сославшись на военную тайну. Он подчеркнул, что эта цифра учитывает даже прогноз будущих потерь в украинской армии на 2024 год.
Напомним, Украина провела уже девять волн мобилизации. Между тем Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полмиллиона граждан, однако сам он пока не спешит поддерживать это. В Раде же подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.