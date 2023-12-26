Залужный жёстко подставил Зеленского, разоблачив его ложь о взбесившем украинцев решении

Главком ВСУ Валерий Залужный отреагировал на новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Он опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что военное командование запросило призвать 500 тысяч человек. В то же время Залужный подтвердил, что некая цифра, касающаяся потребностей в личном составе ВСУ на 2024 год, всё же была определена.

"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс", — сказал он в эфире телеканала "Мы — Украина".