Партии Тимошенко и Порошенко не поддержали новый закон о мобилизации на Украине

Две политические фракции, заседающие в Верховной раде, не поддержали новый законопроект о мобилизации. Так, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила в социальных сетях, что её сторонники не будут голосовать за этот документ и считают его неконституционным.

"Сразу вам скажу, что в таком варианте, в котором представлен законопроект, он не решает проблему, он является неэффективным, он неконституционный, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет", — заявила бывший премьер-министр Незалежной.