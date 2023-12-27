Партии Тимошенко и Порошенко не поддержали новый закон о мобилизации на Украине
Лидер "Батьковщины" Тимошенко назвала проект о мобилизации неконституционным
Две политические фракции, заседающие в Верховной раде, не поддержали новый законопроект о мобилизации. Так, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила в социальных сетях, что её сторонники не будут голосовать за этот документ и считают его неконституционным.
"Сразу вам скажу, что в таком варианте, в котором представлен законопроект, он не решает проблему, он является неэффективным, он неконституционный, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет", — заявила бывший премьер-министр Незалежной.
Помимо того, она убеждена, что проведение новых мобилизационных мероприятий просто необходимо киевскому режиму, однако такие законы не решат стоящие перед страной проблемы. В какой-то степени её поддержал коллега из фракции бывшего украинского лидера Петра Порошенко — нардеп Алексей Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов (Росфинмониторинга), который считает, что в таком виде этот законопроект принимать нельзя. По словам политического деятеля, этот документ следует существенно переработать.
Напомним, что Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в Раде подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. Некоторые российские политологи считают, что эту законотворческую инициативу украинского парламента можно сравнить с геноцидом собственного народа.
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