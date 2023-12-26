В Раде предрекли обвал рейтинга "Зе и За" из-за скандального закона
Депутат Рады Шевченко: Закон о мобилизации снизит рейтинг Зеленского и Залужного
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Jakub Porzycki, © Getty Images / Alexey Furman
Принятие законопроекта о мобилизации снизит рейтинг Владимира Зеленского и главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Незалежной Евгений Шевченко.
"Более контроверсионного законопроекта ещё не было. Если он станет законом, рейтинг Зе (Зеленского. — Прим. Лайфа) и За (Залужного. — Прим. Лайфа) будет как у позднего Юща (экс-президента Украины Виктора Ющенко. — Прим. Лайфа)", — написал он в телеграм-канале.
Парламентарий не исключил, что Зеленский наложит вето на законопроект, даже если голосов за его принятие хватит.
Как сообщал Лайф, Украина провела уже девять волн мобилизации. При этом Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полмиллиона граждан, но сам он пока не спешит поддерживать это. 25 декабря украинский кабмин внёс в парламент законопроект о мобилизации. В нём предлагается лишить отсрочки по мобилизации инвалидов третьей группы. При этом нижняя планка призывного возраста, согласно документу, снижается с 27 до 25 лет.