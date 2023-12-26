В Раде предрекли обвал рейтинга "Зе и За" из-за скандального закона

"Более контроверсионного законопроекта ещё не было. Если он станет законом, рейтинг Зе (Зеленского. — Прим. Лайфа) и За (Залужного. — Прим. Лайфа) будет как у позднего Юща (экс-президента Украины Виктора Ющенко. — Прим. Лайфа)", — написал он в телеграм-канале.