Отвергнув мирные переговоры, Владимир Зеленский разменял украинцев, подобно пушечному мясу, на выгоду для себя и обогащение в вооружённом противостоянии с Россией. Такое заявление сделал глава запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в авторском материале на сайте "Смотрим".

"Клика Зеленского вообще не рассчитывала на украинские ресурсы в военном конфликте, чего никогда не скрывала. Она рассчитывала бесконечно черпать иностранные ресурсы и таким образом побеждать Россию… Всё это создало следующую военно-экономическую схему: Запад даёт деньги и вооружение, а Украина — солдат, и таким образом они собираются сокрушить Россию", — пишет Медведчук, подчёркивая, что именно такие правила сделки принял Зеленский, когда отказывался от мирных переговоров.

Политик убеждён, что глава киевского режима попросту продал собственный народ на убой, чтобы стать выгодоприобретателем вооружённого противостояния с Россией. Для этого он, в частности, снёс до основания прежнюю экономику своей страны, сделав Незалежную абсолютно зависимой от иностранных инвестиций. Партнёры в свою очередь поставили для него незамысловатые условия сотрудничества: если Киев хочет продолжения финансовых траншей, то украинские войска должны одерживать победы на поле боя. Вот только неясно, как их добиться, если ВСУ понесли катастрофические потери и крайне изнурены. В Киеве нашли выход: отправлять на фронт всё население страны. А за этим решением последовали заполнившие Сеть бесчинства украинских военкомов и абсурдные заявления политиков.

Глава ОПЗЖ добавил, что такие меры очевидно не "оздоровят" призыв, и главком ВСУ Валерий Залужный не может этого не понимать, но он, как и Зеленский, стремится выжать из предложенной Западом схемы все деньги, которые возможно. Сегодня на Украине так делают все, чьи карманы обогащает конфликт. Политики Незалежной уже поняли, что им не победить, и просят всё больше вложений, чтобы хватило на хорошую жизнь после поражения.