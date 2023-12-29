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Регион
Опубликовано 29 декабря 2023, 04:53
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Подозреваемый в госизмене нардеп рассказал об отчаянном шаге Зеленского

Нардеп Дубинский считает, что Киев идёт на новую мобилизацию ради помощи Запада

Подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал законопроект о новой мобилизации на Украине. По словам нардепа, которые публикуют в телеграм-канале его адвокаты, Киев пошёл на это только ради получения помощи Запада.

"На мой взгляд, этот законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнёров", — заявил народный избранник.

Также он подчеркнул, что, судя по всему, данный документ не является инициативой украинского Кабинета министров. Законотворец уверен, что подобные "драконовские нормы" согласовывали именно в офисе главы государства.

Помимо того, Дубинский подчеркнул, что дата голосования по принятию этого нормативно-правового акта была выбрана как раз под саммит Евросоюза и решение Конгресса Соединённых Штатов. В то же время, как считает нардеп, западная помощь должна дойти до киевского режима до того, как этот план провалится, потому что воплотить его в жизнь — невозможно.

"По сути, этим проектом мобилизации власть идёт ва-банк, чтобы убедить партнёров продолжить финансирование сопротивления", — считает парламентарий.

Дубинский также предполагает, что украинское руководство, желая использовать эту инициативу для очернения имиджа главкома ВСУ Валерия Залужного в глазах простого народа, поспешило с тем, чтобы опубликовать такой законопроект. Заключённый киевского СИЗО считает, что к моменту, когда по этому документу будут голосовать, реакция общества может быть непредсказуемой.

Киев поспешил "обрадовать" украинцев новой мобилизацией, но денег на неё на нашёл
Киев поспешил "обрадовать" украинцев новой мобилизацией, но денег на неё на нашёл

Как сообщал Лайф, Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в Раде подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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