Подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал законопроект о новой мобилизации на Украине. По словам нардепа, которые публикуют в телеграм-канале его адвокаты, Киев пошёл на это только ради получения помощи Запада.

"На мой взгляд, этот законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнёров", — заявил народный избранник.

Также он подчеркнул, что, судя по всему, данный документ не является инициативой украинского Кабинета министров. Законотворец уверен, что подобные "драконовские нормы" согласовывали именно в офисе главы государства.

Помимо того, Дубинский подчеркнул, что дата голосования по принятию этого нормативно-правового акта была выбрана как раз под саммит Евросоюза и решение Конгресса Соединённых Штатов. В то же время, как считает нардеп, западная помощь должна дойти до киевского режима до того, как этот план провалится, потому что воплотить его в жизнь — невозможно.

"По сути, этим проектом мобилизации власть идёт ва-банк, чтобы убедить партнёров продолжить финансирование сопротивления", — считает парламентарий.