Подозреваемый в госизмене нардеп рассказал об отчаянном шаге Зеленского
Нардеп Дубинский считает, что Киев идёт на новую мобилизацию ради помощи Запада
Подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал законопроект о новой мобилизации на Украине. По словам нардепа, которые публикуют в телеграм-канале его адвокаты, Киев пошёл на это только ради получения помощи Запада.
"На мой взгляд, этот законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнёров", — заявил народный избранник.
Также он подчеркнул, что, судя по всему, данный документ не является инициативой украинского Кабинета министров. Законотворец уверен, что подобные "драконовские нормы" согласовывали именно в офисе главы государства.
Помимо того, Дубинский подчеркнул, что дата голосования по принятию этого нормативно-правового акта была выбрана как раз под саммит Евросоюза и решение Конгресса Соединённых Штатов. В то же время, как считает нардеп, западная помощь должна дойти до киевского режима до того, как этот план провалится, потому что воплотить его в жизнь — невозможно.
"По сути, этим проектом мобилизации власть идёт ва-банк, чтобы убедить партнёров продолжить финансирование сопротивления", — считает парламентарий.
Дубинский также предполагает, что украинское руководство, желая использовать эту инициативу для очернения имиджа главкома ВСУ Валерия Залужного в глазах простого народа, поспешило с тем, чтобы опубликовать такой законопроект. Заключённый киевского СИЗО считает, что к моменту, когда по этому документу будут голосовать, реакция общества может быть непредсказуемой.
Как сообщал Лайф, Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в Раде подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine