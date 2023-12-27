Киев поспешил "обрадовать" украинцев новой мобилизацией, но денег на неё на нашёл
Министр финансов Украины Марченко заявил, что у Киева нет денег на мобилизацию
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко признался в том, что не знает, каким образом бюджет будет финансировать возможную мобилизацию 500 тысяч человек. Такое заявление чиновник сделал в интервью украинскому изданию журнала Forbes.
"Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей, и искусственно увеличить на энную сумму миллиардов гривен — так не выйдет, у нас нет этих миллиардов", — подчеркнул руководитель Минфина.
Собеседник издания отметил, что в настоящее время он ещё не может ставить вопрос поиска дополнительных источников бюджетных доходов. В то же время он рассказал, что дискуссия о том, как будет проводиться новая волна мобилизации, и о сроках её проведения не закончилась и его ведомство ждёт предложений от генштаба украинских войск.
Помимо этого, Марченко сообщил, что мобилизация 500 тысяч человек приведёт к сокращению ВВП Незалежной и потере налоговых доходов. Сейчас, по его словам, нет дополнительных возможностей для урезания бюджетных невоенных расходов, поэтому у Киева остаётся надежда на обещанную США и ЕС помощь.
Как сообщал Лайф, Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в украинском парламенте подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В частности, в этом документе предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.
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