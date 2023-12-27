Киев поспешил "обрадовать" украинцев новой мобилизацией, но денег на неё на нашёл

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко признался в том, что не знает, каким образом бюджет будет финансировать возможную мобилизацию 500 тысяч человек. Такое заявление чиновник сделал в интервью украинскому изданию журнала Forbes.

"Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей, и искусственно увеличить на энную сумму миллиардов гривен — так не выйдет, у нас нет этих миллиардов", — подчеркнул руководитель Минфина.

Собеседник издания отметил, что в настоящее время он ещё не может ставить вопрос поиска дополнительных источников бюджетных доходов. В то же время он рассказал, что дискуссия о том, как будет проводиться новая волна мобилизации, и о сроках её проведения не закончилась и его ведомство ждёт предложений от генштаба украинских войск.