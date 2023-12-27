Азаров объяснил, зачем Киеву понадобилась мобилизация полумиллиона украинцев
Азаров: Киеву нужна мобилизация 500 тысяч человек для получения денег от Запада
Киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек для того, чтобы потребовать от Запада деньги на содержание армии. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Сейчас уже никто не скрывает, а Зеленский на своей пресс-конференции подтвердил, что задача мобилизовать полмиллиона украинцев — главная на данный момент. И надо сделать всё, чтобы все, кто подходит по возрасту, попали под мобилизацию", — указал он.
Азаров усомнился в том, что Украина сможет привлечь в армию такое количество человек. По его подсчётам, ВСУ в лучшем случае наберут 250–300 тысяч новобранцев — не более.
А ранее Лайф писал, что Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ просит Зеленского мобилизовать ещё примерно 500 тысяч человек. Также в парламенте подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. Политологи считают, что эту инициативу украинского парламента можно сравнить с геноцидом собственного народа.
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