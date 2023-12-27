Азаров объяснил, зачем Киеву понадобилась мобилизация полумиллиона украинцев

Киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек для того, чтобы потребовать от Запада деньги на содержание армии. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

"Сейчас уже никто не скрывает, а Зеленский на своей пресс-конференции подтвердил, что задача мобилизовать полмиллиона украинцев — главная на данный момент. И надо сделать всё, чтобы все, кто подходит по возрасту, попали под мобилизацию", — указал он.