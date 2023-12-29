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29 декабря, 18:47

Украинцы штурмуют паспортные столы в Европе из-за угрозы высылки на родину

СМИ: Украинские уклонисты выстроились в очереди для продления загранпаспортов

Переехавшие в Европу после начала СВО украинские беженцы "штурмуют" сервисы продления загранпаспортов после внесения в Раду проекта об изменении правил мобилизации. Так, очередь из десятков человек образовалась в Мадриде, где функционируют мобильные подразделения миграционной службы МВД Незалежной.

По словам очевидцев, мигранты занимают места к автобусам ведомства с самого утра. Большинство желающих продлить документы — мужчины призывного возраста. В случае принятия законопроекта получить новый загранпаспорт без бумаг о воинском учёте у них не получится, а потому на услугу образовался высокий спрос.

"Если раньше сюда приходило около десяти человек в день, то за последние четыре дня количество людей заметно увеличилось. С самого утра в очереди стабильно стоят несколько десятков человек", — заявил РИА "Новости" охранник местного ТЦ La Gavia, рядом с которым работает миграционная служба.

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Законопроект, направленный на "усовершенствование отдельных вопросов призыва, военного учёта и прохождения службы", был внесён в парламент Украины 26 декабря. Впрочем, инициатива не получила поддержки среди депутатов. Против нововведения уже высказались партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, а нардеп Евгений Шевченко и вовсе увидел в проекте попытку властей "загнать мужиков в угол".

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ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Илья Пушкарев
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