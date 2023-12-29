Украинцы штурмуют паспортные столы в Европе из-за угрозы высылки на родину

Переехавшие в Европу после начала СВО украинские беженцы "штурмуют" сервисы продления загранпаспортов после внесения в Раду проекта об изменении правил мобилизации. Так, очередь из десятков человек образовалась в Мадриде, где функционируют мобильные подразделения миграционной службы МВД Незалежной.

По словам очевидцев, мигранты занимают места к автобусам ведомства с самого утра. Большинство желающих продлить документы — мужчины призывного возраста. В случае принятия законопроекта получить новый загранпаспорт без бумаг о воинском учёте у них не получится, а потому на услугу образовался высокий спрос.