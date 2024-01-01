На Украине усилили контроль за выездом мужчин призывного возраста
Погранслужба Украины подтвердила усиление проверок мужчин выездных категорий. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства Андрей Демченко.
Он пояснил, что в соответствии с новыми правилами представители военкоматов на украинских КПП имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учётных документах.
"Мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования", — сообщил он.
Как сообщал Лайф, Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в украинском парламенте подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В частности, в этом документе предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. Ранее также стало известно, что украинские полицейские будут вручать повестки на блокпостах, которые установили в Киевской области на период с 28 декабря по 6 января.
Getty Images / Ozge Elif Kizil