На Украине признали правду о вручении повесток на блокпостах

Сотрудники правоохранительных органов Украины могут вручать повестки на блокпостах, которые установили в Киевской области на период с 28 декабря по 6 января. Такое заявление сделал комендант региона Руслан Олейник в разговоре с местными журналистами.

"Например, если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва или не обновило учётные данные [в военкомате], то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки", — объяснил Олейник. При этом он заверил, что происходящее на блокпостах "не будет массовой раздачей повесток, как, возможно, представляют люди".