Регион

Уведомления отключены

31 декабря, 16:36

На Украине признали правду о вручении повесток на блокпостах

Комендант Киевской области признал, что на блокпостах будут вручать повестки

Сотрудники правоохранительных органов Украины могут вручать повестки на блокпостах, которые установили в Киевской области на период с 28 декабря по 6 января. Такое заявление сделал комендант региона Руслан Олейник в разговоре с местными журналистами.

"Например, если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва или не обновило учётные данные [в военкомате], то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки", объяснил Олейник. При этом он заверил, что происходящее на блокпостах "не будет массовой раздачей повесток, как, возможно, представляют люди".

По всему Киеву засняли блокпосты для отлова новобранцев в ВСУ
По всему Киеву засняли блокпосты для отлова новобранцев в ВСУ

Напомним, ранее в Киевской городской военной администрации назвали появление блокпостов "учениями по безопасности". Как утверждают в ведомстве, такие импровизированные КПП, где военные якобы лишь проверяют документы водителей, простоят в украинской столице ещё несколько дней.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров