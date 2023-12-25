По всему Киеву засняли блокпосты для отлова новобранцев в ВСУ

В Киеве появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей, сообщило украинское издание "Страна". Там отметили, что водителей машин тормозят для проверки на наличие запрещённых вещей, а не для вручения повесток.

"В Киеве на Подоле появились блокпосты с военными. Паблики предположили, что это анонсированные блокпосты с раздачей повесток, но правоохранители говорят, что это проводятся "специальные мероприятия": проверяют подозрительные автомобили на наличие запрещённых вещей. Заверяют, что повестки там не раздают", — говорится в сообщении.