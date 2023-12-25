По всему Киеву засняли блокпосты для отлова новобранцев в ВСУ
В центре Киева установили блокпосты для досмотра автомобилей и вручения повесток
В Киеве на Подоле появились новые блокпосты для досмотра автомобилей. Обложка © T.me / "Политика страны"
В Киеве появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей, сообщило украинское издание "Страна". Там отметили, что водителей машин тормозят для проверки на наличие запрещённых вещей, а не для вручения повесток.
"В Киеве на Подоле появились блокпосты с военными. Паблики предположили, что это анонсированные блокпосты с раздачей повесток, но правоохранители говорят, что это проводятся "специальные мероприятия": проверяют подозрительные автомобили на наличие запрещённых вещей. Заверяют, что повестки там не раздают", — говорится в сообщении.
А ранее экс-советник мэра Ивано-Франковска, скандально известный командир 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й моторизованной бригады ВСУ Назарий Кишак, заявил, что до конца года на Украине во всех городах установят блокпосты для вручения повесток.