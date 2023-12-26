Киевские власти назвали "учениями по безопасности" появление блокпостов с повестками
Жители Киева жалуются, что на "блокпостах для учений" раздают повестки
Фото одного из блокпостов в Киеве. Обложка © Telegram / VA_Kyiv
В Киевской городской военной администрации (КГВА) назвали появление блокпостов "учениями по безопасности". Как утверждают в ведомстве, такие импровизированные КПП, где военные якобы лишь проверяют документы водителей, простоят в украинской столице ещё несколько дней.
"Эти учения предполагают развёртывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определённые демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", — заявил глава КГВА Сергей Попко.
По его словам, "учения" в разных районах Киева будут проводиться до 28 декабря. При этом местные жители утверждают, что на этих блокпостах активно раздаются повестки.
Ранее уже сообщалось, что в Киеве появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. Местые СМИ писали, что водителей машин тормозят для проверки на наличие запрещённых вещей, а не для вручения повесток. Однако, судя по всему, эти блокпосты были установлены именно для отлова новобранцев в ВСУ.