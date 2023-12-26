Киевские власти назвали "учениями по безопасности" появление блокпостов с повестками

В Киевской городской военной администрации (КГВА) назвали появление блокпостов "учениями по безопасности". Как утверждают в ведомстве, такие импровизированные КПП, где военные якобы лишь проверяют документы водителей, простоят в украинской столице ещё несколько дней.

"Эти учения предполагают развёртывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определённые демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", — заявил глава КГВА Сергей Попко.

По его словам, "учения" в разных районах Киева будут проводиться до 28 декабря. При этом местные жители утверждают, что на этих блокпостах активно раздаются повестки.