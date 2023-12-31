"Не рой другому яму": Украинский депутат рассказал о ловушке, в которую угодил Зеленский

Украинские власти оказались между молотом и наковальней из-за нового законопроекта об ужесточении мобилизации. Об этом заявил подозреваемый в госизмене и находящийся в киевском СИЗО оппозиционер, депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, руководство Украины пыталось возложить ответственность за мобилизацию на главкома ВСУ Валерия Залужного и тем самым загнать его в ловушку. Народный гнев, однако, обрушился на кабмин и офис Зеленского. Опубликованный проект вызвал огромное количество критики.

"С одной стороны, жёсткая мобилизация необходима, чтобы побудить США и ЕС выделить деньги вопреки провалу контрнаступления; с другой стороны — план продемонстрировать готовность к жёсткой мобилизации разбился о настроения общества и нежелание депутатов за него голосовать (их просто растерзает толпа)", — написал Дубинский в телеграм-канале, заметив, что никто не будет давать деньги, если люди не готовы воевать.