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31 декабря, 05:01

"Не рой другому яму": Украинский депутат рассказал о ловушке, в которую угодил Зеленский

Депутат Рады Дубинский: Офис Зеленского потерпел фиаско из-за плана мобилизации

Владимир Зеленский. Обложка © AP / TASS / Efrem Lukatsky

Владимир Зеленский. Обложка © AP / TASS / Efrem Lukatsky

Украинские власти оказались между молотом и наковальней из-за нового законопроекта об ужесточении мобилизации. Об этом заявил подозреваемый в госизмене и находящийся в киевском СИЗО оппозиционер, депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, руководство Украины пыталось возложить ответственность за мобилизацию на главкома ВСУ Валерия Залужного и тем самым загнать его в ловушку. Народный гнев, однако, обрушился на кабмин и офис Зеленского. Опубликованный проект вызвал огромное количество критики.

"С одной стороны, жёсткая мобилизация необходима, чтобы побудить США и ЕС выделить деньги вопреки провалу контрнаступления; с другой стороны — план продемонстрировать готовность к жёсткой мобилизации разбился о настроения общества и нежелание депутатов за него голосовать (их просто растерзает толпа)", — написал Дубинский в телеграм-канале, заметив, что никто не будет давать деньги, если люди не готовы воевать.

Украинцы за границей ломятся за продлением документов, пытаясь спастись от армии
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Ранее в Польше заметили очередь из испуганных украинцев, желающих получить документы, чтобы не служить в ВСУ. Лайф публиковал видео с места событий.

Лариса Сафронова
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