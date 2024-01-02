Одесситы начали получать СМС с призывом вступать в ВСУ

Жителям Одессы и Одесской области стали поступать сообщения с призывом вступать в Вооружённые силы Украины, передаёт украинское издание "Страна.ua".

Журналисты опубликовали в телеграм-канале копию СМС-сообщения, в котором содержится ссылка на портал ВСУ и говорится, что им это надо сделать "для защиты страны".