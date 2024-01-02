Одесситы начали получать СМС с призывом вступать в ВСУ
Жителям Одессы и Одесской области рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ
Жителям Одессы и Одесской области стали поступать сообщения с призывом вступать в Вооружённые силы Украины, передаёт украинское издание "Страна.ua".
Журналисты опубликовали в телеграм-канале копию СМС-сообщения, в котором содержится ссылка на портал ВСУ и говорится, что им это надо сделать "для защиты страны".
Стоит отметить, что рядовые украинцы не вполне довольны мобилизационными мероприятиями в Незалежной, которых, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, там прошло уже девять волн. Так, в городе Черновцы, расположенном на западе Украины, мужчина выпрыгнул из окна здания военкомата, чтобы спастись от мобилизации. А в городе Мукачево, расположенном в Закарпатской области, мужчина сбежал из военкомата через окно второго этажа, после чего побежал куда глаза глядят.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine