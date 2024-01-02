Украинский журналист рассказал о желании бойцов ВСУ получить ранение
Украинский журналист Бутусов: Бойцы ВСУ хотят получить ранение ради увольнения
Бойцы ВСУ стараются специально получить ранение на поле боя ради увольнения. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов на YouTube-канале.
Бутусов рассказал, что недавно общался со своим знакомым пехотинцем, который принимал участие в штурмах ВСУ. Журналист в ходе разговора поинтересовался у бойца о его мечте и получил весьма неожиданный ответ.
"Он отвечает: "Тяжёлое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжёлое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть". Потому что в таком режиме очень сложно жить", — пересказал историю Бутусов.
Украинцы всё чаще отказываются идти на фронт и прибегают к разным ухищрениям, чтобы избежать очередной волны мобилизации. Недавно в Закарпатской области мужчина проявил чудеса акробатики и сбежал из военкомата через окно второго этажа. Ещё один украинец хотел пересечь границу на надувном матрасе через реку Тиса. Не спешат на родину и покинувшие Незалежную мужчины. Так, в Польше они выстраиваются в огромные очереди, чтобы получить документы и не возвращаться на Украину. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Испании.
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