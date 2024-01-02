Украинский журналист рассказал о желании бойцов ВСУ получить ранение

Бойцы ВСУ стараются специально получить ранение на поле боя ради увольнения. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов на YouTube-канале.

Бутусов рассказал, что недавно общался со своим знакомым пехотинцем, который принимал участие в штурмах ВСУ. Журналист в ходе разговора поинтересовался у бойца о его мечте и получил весьма неожиданный ответ.