ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 января 2024, 02:35
3617

Украинский журналист рассказал о желании бойцов ВСУ получить ранение

Украинский журналист Бутусов: Бойцы ВСУ хотят получить ранение ради увольнения

Бойцы ВСУ стараются специально получить ранение на поле боя ради увольнения. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов на YouTube-канале.

Бутусов рассказал, что недавно общался со своим знакомым пехотинцем, который принимал участие в штурмах ВСУ. Журналист в ходе разговора поинтересовался у бойца о его мечте и получил весьма неожиданный ответ.

"Он отвечает: "Тяжёлое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжёлое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть". Потому что в таком режиме очень сложно жить", — пересказал историю Бутусов.

Пленный боец ВСУ рассказал, как командиры кормили солдат наркотиками
Пленный боец ВСУ рассказал, как командиры кормили солдат наркотиками

Украинцы всё чаще отказываются идти на фронт и прибегают к разным ухищрениям, чтобы избежать очередной волны мобилизации. Недавно в Закарпатской области мужчина проявил чудеса акробатики и сбежал из военкомата через окно второго этажа. Ещё один украинец хотел пересечь границу на надувном матрасе через реку Тиса. Не спешат на родину и покинувшие Незалежную мужчины. Так, в Польше они выстраиваются в огромные очереди, чтобы получить документы и не возвращаться на Украину. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Испании.

BannerImage

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar