Пленный боец ВСУ рассказал, как командиры кормили солдат наркотиками

Украинские командиры пичкали наркотиками солдат накануне атаки в районе Времевского выступа. Об этом РИА "Новости" рассказал пленный боец ВСУ Владимир Штангрет. Экспертиза также показала, что вещество, которое было найдено на украинских позициях, содержит метамфетамин.

"Перед выходом на позиции, перед боем выдавали какие-то наркотические вещества. Я толком не знаю, я не употреблял сам, потому что я не люблю это — я лучше выпью водки. А товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и даёт уверенность в себе, добавляет мужества", — пояснил Штангрет.

По его словам, с поставками проблем не было — этим занимался взводный. Слова военнопленного подтвердил и российский боец с позывным Пас. Он рассказал, что после штурмов украинских позиций на телах украинских военных, в блиндажах, опорных пунктах множество раз находили шприцы и наркотические вещества.

То, что бойцы ВСУ что-то принимают, было очевидно и ранее, ведь они вели себя неадекватно во время боевых действий, пояснил военный. Например, при миномётном обстреле они шли, не боясь и не пригибаясь, а также выходили колоннами и двигались по открытому пространству.