Сальдо назвал нацизмом практику ВСУ отправлять своих солдат в атаку под наркотиками
Сальдо: Командование ВСУ подмешивает психоактивные вещества в пайки бойцов
Попавшие в плен бойцы ВСУ рассказывают о том, что шли в атаку невменяемыми, ничего не помня, из-за того, что им что-то подмешивали в пайки и воду. Об этом журналистам сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, побеседовавший с пленниками.
"Я беседовал с военнопленными некоторыми, и они рассказывают страшные вещи. Они, слава богу, пришли в себя и говорят о том, что они не помнят и не понимают, зачем они пёрли, как идиоты, идя на верную смерть. Кому-то повезло. Кто-то не погиб. Кто-то успел перейти, сдаться, кого-то захватили в плен", — рассказал глава региона.
При этом даже те из сдавшихся украинских военных, кто не обвиняет своё командование в отравлении пайков, заявляют о том, что всё питание им выдавали готовым, уточнил политик. Никто из них не знает, что именно содержалось в еде и напитках, но есть основания подозревать психоактивные вещества, раз уж они заставляли солдат идти вперёд на верную смерть.
По мнению Сальдо, такие действия командования ВСУ являются чистой воды нацизмом сродни сжиганию беззащитных людей в печах. В заключение он добавил, что Россия обязательно одолеет зло, которое так бесчеловечно обращается с собственными солдатами, ведь в этом заключается историческая миссия РФ — защищать право людей на свободный выбор своей жизни.
Ранее Сальдо заявил, что попытка наступления ВСУ на Херсонском направлении обернётся неминуемым провалом. По его мнению, украинская армия попробует создать напряжение на передовой, но это не закончится успехом.
ТАСС / Алексей Коновалов