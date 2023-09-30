Попавшие в плен бойцы ВСУ рассказывают о том, что шли в атаку невменяемыми, ничего не помня, из-за того, что им что-то подмешивали в пайки и воду. Об этом журналистам сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, побеседовавший с пленниками.

"Я беседовал с военнопленными некоторыми, и они рассказывают страшные вещи. Они, слава богу, пришли в себя и говорят о том, что они не помнят и не понимают, зачем они пёрли, как идиоты, идя на верную смерть. Кому-то повезло. Кто-то не погиб. Кто-то успел перейти, сдаться, кого-то захватили в плен", — рассказал глава региона.

При этом даже те из сдавшихся украинских военных, кто не обвиняет своё командование в отравлении пайков, заявляют о том, что всё питание им выдавали готовым, уточнил политик. Никто из них не знает, что именно содержалось в еде и напитках, но есть основания подозревать психоактивные вещества, раз уж они заставляли солдат идти вперёд на верную смерть.

По мнению Сальдо, такие действия командования ВСУ являются чистой воды нацизмом сродни сжиганию беззащитных людей в печах. В заключение он добавил, что Россия обязательно одолеет зло, которое так бесчеловечно обращается с собственными солдатами, ведь в этом заключается историческая миссия РФ — защищать право людей на свободный выбор своей жизни.