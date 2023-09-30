В День воссоединения страны с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями РИА "ФедералПресс" поговорило с главой Херсонщины Владимиром Сальдо. Политик раскрыл планы области, рассказал о возвращении людей домой и о кадровой политике в регионе.

"В Правительстве Херсонской области работают как местные кадры, так и представители других регионов России. Местных кадров в количественном отношении в составе правительства несколько больше. Радикально изменять сложившиеся принципы формирования состава правительства не планирую", — говорит Сальдо.

По оценке губернатора, проблем с разминированием левобережья Херсонской области быть не должно. Вражеские снаряды российские сапёры стараются обезвреживать в реальном времени. Политик подчеркнул, что минная опасность не отразится на сфере сельского хозяйства.

Сальдо рассказал, что местные жители возвращаются домой. Многие восстанавливаются на работе в своих прежних организациях и на предприятиях, а кто-то устраивается на новые места в общественно-полезном труде на левобережье. Также глава Херсонской области прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что для безопасности надо создать санитарную зону.

"Могу отметить, что поставленные президентом задачи по обеспечению безопасности России будут непременно выполнены. Если понадобится, то заражённому оголтелой русофобией киевскому режиму места на украинской земле не останется. А вместе с ним — и всей неонацистской и националистической идеологии", — сказал глава Херсонщины.