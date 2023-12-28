Отчаянный украинец сиганул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
В Черновцах украинец выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
В городе Черновцы, расположенном на западе Украины, мужчина выпрыгнул из окна здания военкомата, чтобы спастись от мобилизации. Об этом со ссылкой на представителя местного областного центра комплектования (так на Украине называют военкоматы. — Прим. Лайфа) Татьяну Гайдащук передаёт украинский телеканал "Общественное".
По её словам, происшествие случилось 28 декабря. Отчаянный украинец выпрыгнул из окна второго этажа, после чего его госпитализировали. В настоящее время, по данным журналистов, пострадавший находится в нейрохирургическом отделении.
Это далеко не первый случай, когда украинцы спасаются от мобилизации, прибегая к отчаянным методам. Недавно в городе Мукачево, расположенном в Закарпатской области Незалежной, мужчина проявил чудеса акробатики и сбежал из военкомата через окно второго этажа. Ещё один украинец хотел пересечь границу Украины на надувном матрасе через реку Тиса. Для этого он пытался перевоплотиться в ребёнка и надел розовую детскую шапочку с помпоном, однако она его не спасла.
Getty Images / Arsen Dzodzaiev / Anadolu