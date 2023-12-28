Отчаянный украинец сиганул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации

В городе Черновцы, расположенном на западе Украины, мужчина выпрыгнул из окна здания военкомата, чтобы спастись от мобилизации. Об этом со ссылкой на представителя местного областного центра комплектования (так на Украине называют военкоматы. — Прим. Лайфа) Татьяну Гайдащук передаёт украинский телеканал "Общественное".