"Ты в списке": Уклонист с Украины пожаловался на угрозы убийством даже за границей
France 2: Уклонист с Украины пожаловался на угрозы убийством из-за побега
Украинец Андрей, сбежавший за границу от мобилизации в ВСУ, рассказал телеканалу France 2 о поступающих ему с родины угрозах убийства.
В сюжете телеканала о работе украинских пограничников по "отлову" беглецов и рейдах военкоматов Андрей, которому удалось сбежать за границу, рассказал, что даже после побега получает угрозы с родины.
"Мне угрожают убийством. Говорят: "Вернёшься на Украину — найдем тебя и убьём, ты в списке", — заявил Андрей.
По словам мужчины, побег занял 36 часов, ему даже пришлось переплывать реку Днестр. Уклонист не стал раскрывать своё местонахождение из страха, что его могут найти те, кто шлёт угрозы.
Корреспондент France 2 на Украине Александра Лэй сделала вывод, что Украина испытывает жёсткую нехватку готовых сражаться мужчин, а общество раскололось на два лагеря: тех, кто хочет иметь возможность уехать, и тех, кто считает необходимым ввести всеобщую мобилизацию.
Напомним, Украина провела уже девять волн мобилизации. Между тем Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан, однако он пока медлит. Тем временем в Раде предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. А вот в провале мобилизационных мероприятий в Незалежной один из экс-чиновников обвинил СМИ. По его словам, украинцы "расслабили булки" из-за пропаганды киевского режима о якобы скорой победе Украины.
Пограничный комитет Беларуси / ТАСС