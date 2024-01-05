"Ты в списке": Уклонист с Украины пожаловался на угрозы убийством даже за границей

Украинец Андрей, сбежавший за границу от мобилизации в ВСУ, рассказал телеканалу France 2 о поступающих ему с родины угрозах убийства.

В сюжете телеканала о работе украинских пограничников по "отлову" беглецов и рейдах военкоматов Андрей, которому удалось сбежать за границу, рассказал, что даже после побега получает угрозы с родины.

"Мне угрожают убийством. Говорят: "Вернёшься на Украину — найдем тебя и убьём, ты в списке", — заявил Андрей.

По словам мужчины, побег занял 36 часов, ему даже пришлось переплывать реку Днестр. Уклонист не стал раскрывать своё местонахождение из страха, что его могут найти те, кто шлёт угрозы.