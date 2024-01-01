Регион

Уведомления отключены

1 января, 17:03

"Их не хватает на фронте": Оппозиция в ФРГ потребовала послать украинских уклонистов домой

FAZ: Оппозиция в ФРГ потребовала отправить беженцев на Украину из-за потерь ВСУ

Немецкая оппозиция попросила отправить украинских беженцев на родину. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ФРГ выделяет гораздо больше средств уклонистам, чем на обучение военных ВСУ.

"Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС. На выплату пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти три миллиарда евро", — говорится в публикации газеты.

Автор материала уточняет, что сразу после начала украинского конфликта среди беженцев было 7% мужчин, при этом к сентябрю 2023 года эта цифра увеличилась примерно в четыре раза. Между тем оппозиция давит на канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы тот принял меры, которые заставят беженцев вернуться.

Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

Ранее в Европарламенте предложили вернуть на Украину беженцев, прибывших в Эстонию. А уклонисты выстроились в очереди для продления загранпаспортов.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров