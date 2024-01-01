Немецкая оппозиция попросила отправить украинских беженцев на родину. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ФРГ выделяет гораздо больше средств уклонистам, чем на обучение военных ВСУ.

"Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС. На выплату пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти три миллиарда евро", — говорится в публикации газеты.