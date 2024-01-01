"Их не хватает на фронте": Оппозиция в ФРГ потребовала послать украинских уклонистов домой
FAZ: Оппозиция в ФРГ потребовала отправить беженцев на Украину из-за потерь ВСУ
Немецкая оппозиция попросила отправить украинских беженцев на родину. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ФРГ выделяет гораздо больше средств уклонистам, чем на обучение военных ВСУ.
"Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС. На выплату пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти три миллиарда евро", — говорится в публикации газеты.
Автор материала уточняет, что сразу после начала украинского конфликта среди беженцев было 7% мужчин, при этом к сентябрю 2023 года эта цифра увеличилась примерно в четыре раза. Между тем оппозиция давит на канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы тот принял меры, которые заставят беженцев вернуться.
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