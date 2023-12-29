Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выступил с критикой в адрес Посольства Украины в Таллине из-за его молчания в ответ на предложение помощи по набору "свежей крови" для боевых действий.

Так, ранее Мадисон отправил послу Украины письмо с предложением вернуть в Незалежную часть беженцев, прибывших в Эстонию. По его словам, около семи тысяч из них не должны были покидать родину. Всего по состоянию на 14 ноября в Эстонии находилось более 35 тысяч украинцев.