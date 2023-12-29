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Регион
Опубликовано 29 декабря 2023, 06:53
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В ЕП предложили вернуть на Украину беженцев, прибывших в Эстонию

Евродепутат от Эстонии Мадисон раскритиковал посла Украины в Таллине за молчание

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выступил с критикой в адрес Посольства Украины в Таллине из-за его молчания в ответ на предложение помощи по набору "свежей крови" для боевых действий.

Так, ранее Мадисон отправил послу Украины письмо с предложением вернуть в Незалежную часть беженцев, прибывших в Эстонию. По его словам, около семи тысяч из них не должны были покидать родину. Всего по состоянию на 14 ноября в Эстонии находилось более 35 тысяч украинцев.

"Поскольку в течение недели ответа от украинского посольства не последовало, я отправил письмо-напоминание с вопросом, дошло ли письмо. Это было 11 декабря. Но и оно было встречено смущённым молчанием", — приводит слова евродепутата издание ERR.

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Как сообщал Лайф, Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в украинском парламенте подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В частности, в этом документе предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.

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Ян Поланин
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