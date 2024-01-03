Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто виноват в провале мобилизационных мероприятий в Незалежной. В интервью YouTube-каналу Newsroom он заявил, что вина за большое число уклонистов лежит на плечах украинских СМИ.

Тука признался в раздражении тем, как в СМИ обыгрывается ситуация с мобилизацией. По его словам, 90–95% внимания в этом вопросе заострено на том, как помочь уклонистам избежать призыва в Вооружённые силы Украины.

Напомнив об информационной политике властей на ранних этапах специальной военной операции, которые тоже виноваты в случившемся, экс-замминистра заявил, что украинцы "расслабили булки" из-за пропаганды киевского режима о якобы скорой победе Украины. В то же время политик считает, что недостаток людей на фронте оправдывает любые меры против тех, кто уклоняется от службы в ВСУ.

"Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд — защищать Отчизну", — признался Тука.