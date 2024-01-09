На Украине придумали пять вариантов законопроекта о мобилизации

Пять вариантов нового законопроекта о мобилизации зарегистрировала Верховная рада Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"По состоянию на утро в Раде уже пять версий законопроекта о мобилизации (правительственный и четыре альтернативных)", — написал Железняк в телеграм-канале.