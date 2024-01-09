На Украине придумали пять вариантов законопроекта о мобилизации
Нардеп Железняк: В Раду внесли пять вариантов нового законопроекта о мобилизации
Пять вариантов нового законопроекта о мобилизации зарегистрировала Верховная рада Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
"По состоянию на утро в Раде уже пять версий законопроекта о мобилизации (правительственный и четыре альтернативных)", — написал Железняк в телеграм-канале.
Парламентарий добавил, что во вторник, 9 января, заканчивается срок подачи альтернативных законопроектов. Можно допустить, подчеркнул депутат, что это все возможные варианты документа.
Напомним, что на Украине усилили контроль за выездом мужчин призывного возраста. Это произошло после разработки законопроекта, кардинально меняющего подход к мобилизации. Кроме того, в этом документе предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. В украинском парламенте сообщили, что изменения коснутся и сбежавших из страны мужчин. А в национальном банке страны заявили, что готовы обсудить банковские ограничения для уклонистов в законе о мобилизации.
Getty Images / Maxym Marusenko