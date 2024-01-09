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9 января, 10:38

На Украине придумали пять вариантов законопроекта о мобилизации

Нардеп Железняк: В Раду внесли пять вариантов нового законопроекта о мобилизации

Пять вариантов нового законопроекта о мобилизации зарегистрировала Верховная рада Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"По состоянию на утро в Раде уже пять версий законопроекта о мобилизации (правительственный и четыре альтернативных)", написал Железняк в телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что во вторник, 9 января, заканчивается срок подачи альтернативных законопроектов. Можно допустить, подчеркнул депутат, что это все возможные варианты документа.

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Напомним, что на Украине усилили контроль за выездом мужчин призывного возраста. Это произошло после разработки законопроекта, кардинально меняющего подход к мобилизации. Кроме того, в этом документе предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. В украинском парламенте сообщили, что изменения коснутся и сбежавших из страны мужчин. А в национальном банке страны заявили, что готовы обсудить банковские ограничения для уклонистов в законе о мобилизации.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko

Дарья Нарыкова
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