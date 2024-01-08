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8 января, 18:43

На Украине могут начать блокировать счета уклонистов

Пышный: Нацбанк Украины готов обсудить ограничения в законе о мобилизации

Здание Нацбанка Украины. Обложка © Shutterstock

Здание Нацбанка Украины. Обложка © Shutterstock

Национальный банк Украины (НБУ) готов участвовать в дискуссии касаемо банковских ограничений для уклонистов, которые предусмотрены в новом законопроекте о мобилизации. Такое заявление сделал глава регулятора Андрей Пышный в интервью газете "Зеркало недели".

"Мы приняли к сведению данный законопроект, думаю, при его проработке в парламенте у нас должны пройти дискуссии, обмен мнениями. Если потребность возникнет, она, скорее всего, возникнет, мы примем участие в дискуссии. Думаю, она выведет нас на оптимальный вариант решения", — указал Пышный.

По его словам, тема мобилизации не входит в компетенцию украинского Центробанка, однако в законопроекте есть положения о блокировке счетов в качестве меры принуждения и наказания.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине усилили контроль за выездом мужчин призывного возраста. Это произошло после подготовленного законопроекта, кардинально меняющего подход к мобилизации. Кроме того, в этом документе предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. В украинском парламенте сообщили, что изменения коснутся и сбежавших из страны мужчин.

Дарья Нарыкова
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