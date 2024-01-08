На Украине могут начать блокировать счета уклонистов

Национальный банк Украины (НБУ) готов участвовать в дискуссии касаемо банковских ограничений для уклонистов, которые предусмотрены в новом законопроекте о мобилизации. Такое заявление сделал глава регулятора Андрей Пышный в интервью газете "Зеркало недели".

"Мы приняли к сведению данный законопроект, думаю, при его проработке в парламенте у нас должны пройти дискуссии, обмен мнениями. Если потребность возникнет, она, скорее всего, возникнет, мы примем участие в дискуссии. Думаю, она выведет нас на оптимальный вариант решения", — указал Пышный.