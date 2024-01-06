Немецкий министр пообещал не выдавать Киеву украинцев, сбежавших от мобилизации
Министр Бушман: Законы ФРГ не позволяют выдавать украинцев для службы в ВСУ
Немецкое законодательство не позволяет выдавать Киеву украинцев, которые покинули страну, чтобы избежать мобилизации и не погибнуть на фронте как пушечное мясо. Об этом заявил министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман.
При этом чиновник отметил, что понимает стимул украинского правительства, которое стремится вернуть на родину находящихся за рубежом военнообязанных граждан, чтобы те поступили на службу в армию.
"Но как министр юстиции этой страны я говорю, что правовая ситуация в Германии не допускает выдачи этих людей", — приводит его слова газета Welt am Sonntag.
Как уже рассказывал Лайф, Украина провела девять волн мобилизации, однако этого киевскому режиму оказалось мало. Так, недавно Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан. При этом в Верховной раде подготовили законопроект, который кардинально меняет подход к мобилизации, в частности, там предложили призывать и инвалидов третьей группы. Кроме того, в украинском парламенте сообщили, что изменения коснутся и сбежавших из страны мужчин.
ТАСС / picture alliance / photothek / Janine Schmitz