Немецкий министр пообещал не выдавать Киеву украинцев, сбежавших от мобилизации

Немецкое законодательство не позволяет выдавать Киеву украинцев, которые покинули страну, чтобы избежать мобилизации и не погибнуть на фронте как пушечное мясо. Об этом заявил министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман.

При этом чиновник отметил, что понимает стимул украинского правительства, которое стремится вернуть на родину находящихся за рубежом военнообязанных граждан, чтобы те поступили на службу в армию.