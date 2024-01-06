На Украине заявили, что изменения в мобилизации коснутся сбежавших из страны мужчин
Депутат Рады Чернёв: Изменения в мобилизации коснутся и мужчин за границей
Изменения в порядке мобилизации на Украине также коснутся и уехавших из страны мужчин. Об этом сообщил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернёв.
"В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины", — сказал депутат в эфире украинского телеканала "1+1".
При этом он признал, что по уехавшим за границу украинцам возникает "больше вопросов, чем ответов".
Ранее уклонист с Украины пожаловался на угрозы убийством даже за границей. По словам мужчины, побег занял 36 часов, ему даже пришлось переплывать реку Днестр. Андрей не стал раскрывать своё местонахождение из страха, что его могут найти те, кто шлёт угрозы.
t.me / Генщтаб ЗСУ