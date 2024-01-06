На Украине заявили, что изменения в мобилизации коснутся сбежавших из страны мужчин

Изменения в порядке мобилизации на Украине также коснутся и уехавших из страны мужчин. Об этом сообщил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернёв.

"В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины", — сказал депутат в эфире украинского телеканала "1+1".

При этом он признал, что по уехавшим за границу украинцам возникает "больше вопросов, чем ответов".