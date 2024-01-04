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4 января, 18:21
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"Кем мне воевать?": Залужный психанул на обсуждении в Раде спорного закона о мобилизации

Залужный пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой у ВСУ на заседании Рады

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / ZUMA

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / ZUMA

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный во время обсуждения законопроекта о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с личным составом у ВСУ. Об этом сообщает издание NV.ua.

"Мне нужны люди. <...> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", — высказался Залужный.

Также, по данным издания, главком ВСУ выступил против привлечения в армию заключённых и судимых.

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Напомним, Украина провела уже девять волн мобилизации. Между тем Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан, однако сам он пока не спешит поддерживать это. В Раде же подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.

Наталья Исакова
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