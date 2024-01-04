"Кем мне воевать?": Залужный психанул на обсуждении в Раде спорного закона о мобилизации

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный во время обсуждения законопроекта о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с личным составом у ВСУ. Об этом сообщает издание NV.ua.

"Мне нужны люди. <...> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", — высказался Залужный.