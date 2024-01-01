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1 января, 20:30

Стала известна реакция Зеленского на признание Залужным провала ВСУ

FT: Зеленский вышел из себя после признания Залужным провала наступления ВСУ

Владимира Зеленского разозлило интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором тот сообщил о тяжёлой для украинской армии ситуации на фронте. Об этом сообщила газета Financial Times.

По словам автора материала, прежде Залужный не был в фокусе прессы, а в упомянутом ноябрьском интервью он заявил о тупиковом положении дел, объяснив, что украинцы застряли у переднего края обороны ВС РФ. При этом слово "тупик" для украинского правительства является запретным, его употребление и вызвало возмущение Зеленского.

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Напомним, что противостояние Владимира Зеленского и Валерия Залужного началось именно со скандального интервью главкома ВСУ журналу The Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, он объявил планы наступления на 2023 и 2024 годы. Со временем накал страстей между ними лишь усилился, и теперь стороны обмениваются взаимными претензиями. В частности, недавно Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов, а также опроверг его слова о просьбе ВСУ мобилизовать 500 тысяч человек.

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Telegram / Валерий Залужный

Лариса Сафронова
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