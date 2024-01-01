Стала известна реакция Зеленского на признание Залужным провала ВСУ

Владимира Зеленского разозлило интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором тот сообщил о тяжёлой для украинской армии ситуации на фронте. Об этом сообщила газета Financial Times.

По словам автора материала, прежде Залужный не был в фокусе прессы, а в упомянутом ноябрьском интервью он заявил о тупиковом положении дел, объяснив, что украинцы застряли у переднего края обороны ВС РФ. При этом слово "тупик" для украинского правительства является запретным, его употребление и вызвало возмущение Зеленского.