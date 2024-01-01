Стала известна реакция Зеленского на признание Залужным провала ВСУ
FT: Зеленский вышел из себя после признания Залужным провала наступления ВСУ
Владимира Зеленского разозлило интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором тот сообщил о тяжёлой для украинской армии ситуации на фронте. Об этом сообщила газета Financial Times.
По словам автора материала, прежде Залужный не был в фокусе прессы, а в упомянутом ноябрьском интервью он заявил о тупиковом положении дел, объяснив, что украинцы застряли у переднего края обороны ВС РФ. При этом слово "тупик" для украинского правительства является запретным, его употребление и вызвало возмущение Зеленского.
Напомним, что противостояние Владимира Зеленского и Валерия Залужного началось именно со скандального интервью главкома ВСУ журналу The Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, он объявил планы наступления на 2023 и 2024 годы. Со временем накал страстей между ними лишь усилился, и теперь стороны обмениваются взаимными претензиями. В частности, недавно Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов, а также опроверг его слова о просьбе ВСУ мобилизовать 500 тысяч человек.
Telegram / Валерий Залужный